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Тарасенко общался с игроками «Оттавы» перед подписанием контракта

29 июля 2023 18:40

Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» сообщил, что российский нападающий Владимир Тарасенко связывался с игроками «Оттавы Сенаторз» перед подписанием контракта. Стало известно, что форвард спрашивал у них.

«Не у многих была возможность подписать Тарасенко, когда открылся рынок свободных агентов, но даже до смены агента «Оттава» была его единственным или лучшим вариантом. Разговаривал по телефону с игроками «Оттавы» несколько недель назад. Его вопрос к ним: «Насколько серьёзно вы настроены на победу?»

Однолетний контракт Тарасенко с «Оттавой» говорит вам всё, что нужно знать о рынке свободных агентов в этом году», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко заключил однолетнее соглашение с «Оттавой» на $ 5 млн.

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