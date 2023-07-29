Гендиректор «Салавата Юлаева» об уходе основного вратаря в «Спартак»: мы все знаем о его проблемах

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал переход голкипера команды Андрея Кареева в московский «Спартак».

«Раньше у нас были иностранные вратари, огромная конкуренция, из-за этого Андрей переживал. Он должен был приехать с настроем, что он всех переиграет и станет первым номером, но у него не было такого оптимизма.

Я не зря сказал про характер Андрея. У него есть проблемы, о которых мы все знаем», - приводит слова руководителя уфимцев «Спорт-Экспресс».

Напомним, в межсезонье вратарь подписал контракт со «Спартаком», воспитанником которого он является. В свою очередь, красно-белые расстались с Алексеем Красиковым, уехавшим в Словакию.