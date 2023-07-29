Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о задачах клуба на сезон

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о целях, которые ставит перед командой в предстоящем сезоне.

«Мы нацелены на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина, но не будем об этом говорить на каждом углу. Прошлый сезон показывает, что любая команда может стать чемпионом. Да, в ЦСКА традиции и порядок бьют класс, это сыграло решающую роль, но было много команд, которые могли составить им конкуренцию», - приводит слова руководителя «СЭ».

В прошлом сезоне «регулярки» КХЛ «Салават Юлаев» финишировал на втором месте «Востока». В Кубке Гагарина клуб проиграл «Адмиралу» в шести матчах в первом раунде.