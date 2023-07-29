В «Нью-Джерси» рассказали, как клуб относится к российским хоккеистам 

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин сообщил, что команда не пытается избавиться от игроков из России.

Прошедшей зимой «дьяволы» на условиях обмена отправили российских защитников Шакира Мухамадуллина и Никиту Охотюка в «Сан-Хосе Шаркс».

«От наших не избавляются. Я считаю, что, наоборот, их хотели в «Сан-Хосе». Я так понимаю, что, если произошёл обмен, наша команда старалась заполучить Тимо Майера. Тот факт, что в обратном направлении проследовали наши русские ребята, говорит о том, что они будут востребованы в новой команде. Потом, у нас задрафтованных ребят ещё целая куча в России», — заявил российский тренер на YouTube-канале «Черкас Атлант».

В сезоне-2022/2023 в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе» Мухамадуллин провёл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. Охотюк сыграл за «Нью-Джерси» в НХЛ десять встреч, записав на свой счёт один гол.