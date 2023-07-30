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Олимпийский чемпион Никита Гусев назвал тройку лучших партнёров в своей карьере

Хоккеист является воспитанником «Белых Медведей» из Москвы.
30 июля 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев назвал тройку лучших партнеров по звену нападения за свою карьеру.

Напомним, 18 июля 31-летний хоккеист заключил со столичным клубом контракт на один сезон.

«Это и Кучеров, и Дадонов, и Капризов. Их на самом деле больше, но первыми на ум приходят эти трое. Главная фишка Капризова в том, как он открывается и оказывается там, где будет шайба? Да. На самом деле это одно из важных умений в хоккее, и Кирилл обладает им как мало кто другой», — приводит Sport24 слова Гусева.

Гусев играл с Никитой Кучеровым за детско-юношеские команды. С Дадоновым нападающий выступал вместе в СКА. С Капризовым они выиграли золото Олимпиады 2018 года.

источник: Sport24.ru
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