Вратарь ЦСКА Федотов поздравил моряков с днём ВМФ

Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов поздравил с праздником моряков Военно-морского флота.

«Всех причастных, с праздником!» — написал хоккеист в публикации, размещённой в соцсетях.

30 июля в России отмечается день военно-морского флота. В 2022 году Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был задержан сотрудниками военкомата и отправлен в часть для прохождения срочной службы.

Федотов проходил срочную службу на флоте, на чемпионате Вооруженных сил РФ по хоккею представлял сборную флота и был заявлен в звании старшего матроса.