Сергей Толчинский стал мировым рекордсменом в забеге на 30 метров 

Российский нападающий СКА Сергей Толчинский установил мировой рекорд в беге на 30 метров.
Отметим, что 28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3,52 секунды.
Ранее рекорд принадлежал нападающему «Марселя» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который пробежал 30 метров за 3,7 секунд будучи игроком дортмундской «Боруссии».
Напомним, что Толчинский присоединился к СКА этой весной и заключил с питерской командой контракт на пять лет. Ранее он выступал за «Авангард», ЦСКА, «Звезду Москва», «Шарлотт» и «Каролину».
источник: «Советский спорт»