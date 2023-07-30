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Сергей Толчинский стал мировым рекордсменом в забеге на 30 метров 

28-летний спортсмен продемонстрировал результат в 3,52 секунды. 
30 июля 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков

Российский нападающий СКА Сергей Толчинский установил мировой рекорд в беге на 30 метров.

Отметим, что 28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3,52 секунды.

Ранее рекорд принадлежал нападающему «Марселя» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который пробежал 30 метров за 3,7 секунд будучи игроком дортмундской «Боруссии».

Напомним, что Толчинский присоединился к СКА этой весной и заключил с питерской командой контракт на пять лет. Ранее он выступал за «Авангард», ЦСКА, «Звезду Москва», «Шарлотт» и «Каролину».

источник: «Советский спорт»
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