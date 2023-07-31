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Стало известно о планах НХЛ расторгнуть контрактное соглашение с вернувшимся из армии Федотовым

В сезоне-2022/23 он не сыграл ни одного матча из-за службы в ВМФ РФ.
Стало известно о планах НХЛ расторгнуть контрактное соглашение с вернувшимся из армии Федотовым
31 июля 2023 09:36
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 31 июля, спортивный обозреватель Даррен Дрегер сообщает о том, что НХЛ и «Филадельфия» планируют разорвать контрактное соглашение с вернувшимся из армии российским голкипером Иваном Федотовым.

По словам хоккейного эксперта представили лиги считают, что контракт с вратарем из России необходимо расторгнуть, так как в сезоне-2022/23 он не сыграл ни одного матча из-за службы в армии РФ.

«Сейчас Международная федерация хоккея рассматривает заявку. Но если НХЛ победит, то Иван будет играть в НХЛ за «Филадельфию», — заявил Дрегер.

Также данный инцидент прокомментировал Джей Пи Бэрри, занимающий должность агента Ивана Федотова.

Мы разговаривали с Иваном, и его позиция заключается в том, что он примет решение IIHF о том, какой именно контракт (с «Филадельфией» или ЦСКА) является действующим и обязательным к исполнению», — заявил агент.

Напомним, 1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Руководство НХЛ недовольно этим решением, так как оно нарушает действующий контракт голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Флайерз» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим, его контракт с «Филадельфией» был автоматически продлен на год.

источник: «Советский спорт»
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