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Канадский защитник «Амур» Ли заявил, что хочет оформить российское гражданство

Ранее эту процедуру прошел Бреннан Менелл.
31 июля 2023 10:03
автор: Александр Евграфов

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли планирует начать процедуру оформления российского гражданства, сообщает «Матч ТВ».

«Я намерен получить российское гражданство в самое ближайшее время. Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее. Это наше общее решение, но инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется», - заявил Ли.

По словам хоккеиста, он уже обсудил дальнейшие шаги с агентом, семьей и клубом, а также с получившим ранее российский паспорт Бреннаном Менеллом.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ защитник набрал 20 очков в 53 матчах при показателе полезности «+1». Концовку сезона Ли пропустил из-за перелома ключицы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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