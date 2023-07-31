Губернатор Хабаровского края прокомментировал желание канадца Ли получить гражданство России

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал желание канадского нападающего «Амура» Кэмерона Ли получить гражданство Российской Федерации.

«Тот самый случай, когда канадец планирует получить российское гражданство и продолжить выступать за наш «Амур». Мы его в этом намерении поддержим!» — говорится в сообщении Дегтярёва, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее Кэмерон Ли заявил, что планирует в ближайшее время оформить гражданство Российской Федерации. По словам хоккеиста, он уже обсудил дальнейшие шаги с агентом, семьей и клубом, а также с получившим ранее российский паспорт Бреннаном Менеллом.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ защитник набрал 20 очков в 53 матчах при показателе полезности «+1». Концовку сезона Ли пропустил из-за перелома ключицы.