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«Сибирь-Арену» откроют матчем юниорских сборных России и Беларуси

Матч открытия запланирован на 13 августа.
«Сибирь-Арену» откроют матчем юниорских сборных России и Беларуси
31 июля 2023 11:20
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены» состоится 13 августа в Новосибирске, а первым матчем на новой арене станет встреча юниорских сборных России и Беларуси, составленных из игроков моложе 18 лет, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«Новый ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает 10587 зрителей и возведен с учетом самых современных требований и стандартов. Одной из главных причин его строительства было проведение матчей молодежного чемпионата мира-2023, однако мировое первенство было перенесено из России», - говорится в сообщении ФХР.

После открытия арена станет домашней для матчей хоккейного клуба «Сибирь». Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. Первый домашний матч «Сибирь» проведет 7 сентября с «Барысом». «Сибирь-Арена» является самым крупным спортивным объектом в Сибирском федеральном округе.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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