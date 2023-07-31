Никита Гусев: тема с НХЛ для меня не закрыта

Российский хоккеист Никита Гусев, в настоящее время выступающий за московское «Динамо» на позиции нападающего, рассказал о своем возможном возвращении в НХЛ.

«Тема с НХЛ для меня не закрыта. Но сейчас я игрок «Динамо», и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь. Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться в составе своего нового клуба хороших результатов в грядущем сезоне», — приводит слова Гусева ТАСС.

Напомним, 31-летний российский форвард выступал в Северной Америке с 2019 по 2021 год. Он играл в НХЛ за клубы «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флорида Пантерз».