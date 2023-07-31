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Американский журналист рассказал о главных проблемах «Вашингтона» перед началом сезона-2023/24

«Столичные» терпят поражение от «Его Величества Времени».
Американский журналист рассказал о главных проблемах «Вашингтона» перед началом сезона-2023/24
31 июля 2023 12:49
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Спортивный обозреватель The Athletic Дом Лущишин опубликовал материал о главных проблемах «Вашингтона» в преддверии сезона-2023/24.

По мнению журналиста Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём стали тенью самих себя, а Евгений Кузнецов полностью сорвался с обрыва. Также он упомянул о проблемах Александра Овечкина в обороне, которые стали более обременительными, чем когда-либо прежде. Из ключевых игроков команды он выделил только Джона Карлсона, который старается оправдать ожидания.

«Проблема «Вашингтона» в последние сезоны заключалась в том, что его лидеры были недостаточно хороши, чтобы угнаться за другими «зверьми Востока». «Столичные» терпят поражение от «Его Величества Времени». Теперь проблема ещё больше обострилась. Недавние подписания, такие как Макс Пасиоретти и Дилан Строум, были разумным способом борьбы с этим, но этого просто недостаточно, когда лучшие игроки команды недостаточно хороши.

Защита команды менее проблемная в основном благодаря выгодной сделке с Расмусом Сандином и относительно идеальным контрактам Ника Дженсена, Мартина Фехервари и Тревора ван Римсдайка», — написал Дом Лущишин.

источник: The Athletic
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