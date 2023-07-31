Тардиф заявил, что IIHF нужно время, чтобы принять решение по контракту Ивана Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о ходе процесса по решению вопроса о контракте Ивана Федотова, выступающего за ЦСКА на позиции голкипера.

«Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно еще время, предстоит принять серьезное решение. Наше решение будет основано на уважении контракта. Мы хотим принять его как можно скорее, но нам необходимо полное сотрудничество каждой стороны», — заявил Тардиф в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Филадельфией» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Флайерз» был автоматически продлён на год.

Однако после возвращения из армии Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА до середины 2025 года несмотря на то что у него имеется действующий контракт с клубом НХЛ.