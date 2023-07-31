ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тардиф заявил, что IIHF нужно время, чтобы принять решение по контракту Ивана Федотова

«Необходимо полное сотрудничество с каждой стороны».
Тардиф заявил, что IIHF нужно время, чтобы принять решение по контракту Ивана Федотова
31 июля 2023 13:35
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о ходе процесса по решению вопроса о контракте Ивана Федотова, выступающего за ЦСКА на позиции голкипера.

«Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно еще время, предстоит принять серьезное решение. Наше решение будет основано на уважении контракта. Мы хотим принять его как можно скорее, но нам необходимо полное сотрудничество каждой стороны», — заявил Тардиф в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, в мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Филадельфией» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Флайерз» был автоматически продлён на год.

Однако после возвращения из армии Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА до середины 2025 года несмотря на то что у него имеется действующий контракт с клубом НХЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
Андрей Назаров высказался о деле Ивана Федотова
«Спор между всей Россией и НХЛ».
31.07.2023 13:54
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Континентальная хоккейная лига перенесла три матча регулярного чемпионата
Перенос состоялся по просьбе «Спартака».
31.07.2023 13:30
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Американский журналист рассказал о главных проблемах «Вашингтона» перед началом сезона-2023/24
Американский журналист рассказал о главных проблемах «Вашингтона» перед началом сезона-2023/24
«Столичные» терпят поражение от Его Величества Времени.
31.07.2023 12:49
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Никита Гусев: тема с НХЛ для меня не закрыта
Форвард «Динамо» — о своём будущем.
31.07.2023 11:44
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Сибирь-Арену» откроют матчем юниорских сборных России и Беларуси
«Сибирь-Арену» откроют матчем юниорских сборных России и Беларуси
Матч открытия запланирован на 13 августа.
31.07.2023 11:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Губернатор Хабаровского края прокомментировал желание канадца Ли получить гражданство России
Ранее гражданство России получил Бреннан Менелл.
31.07.2023 10:10
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Канадский защитник «Амура» Ли заявил, что хочет оформить российское гражданство
Ранее эту процедуру прошёл Бреннан Менелл.
31.07.2023 10:03
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Стало известно о планах НХЛ расторгнуть контрактное соглашение с вернувшимся из армии Федотовым
Стало известно о планах НХЛ расторгнуть контрактное соглашение с вернувшимся из армии Федотовым
В сезоне-2022/23 он не сыграл ни одного матча из-за службы в ВМФ РФ.
31.07.2023 09:36
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Сергей Толчинский стал мировым рекордсменом в забеге на 30 метров 
28-летний спортсмен продемонстрировал результат в 3,52 секунды. 
30.07.2023 23:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.