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Андрей Назаров высказался о деле Ивана Федотова

«Спор между всей Россией и НХЛ».
31 июля 2023 13:54
автор: Виталий Овсянников

49-летний экс-хоккеист Андрей Назаров, известный в качестве первого русского тафгая в НХЛ, высказался о ситуации вокруг контракта голкипера Ивана Федотова.

«Вспоминаю Алексея Яшина, который пропустил сезон-1999/2000 в НХЛ из-за забастовки, будучи несогласным с условиями контракта с «Оттавой». В итоге Алексею всё же пришлось отыграть ещё один сезон в столице Канады на прежних условиях. Но это был спор между Алексеем и НХЛ. В деле Ивана Федотова идёт спор между североамериканской лигой и всей нашей страной. Иван подписывал контракт на прошлый сезон-2022/2023, который уже завершён. Да, отыграть за «Филадельфию» не получилось, но на то была уважительная причина: Иван отдавал долг родине. На каком основании его теперь хотят заставить отрабатывать контракт, который утратил силу, ещё и при действующем соглашении с ЦСКА? Это юридически безграмотно», — сказал Назаров в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Филадельфией» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Флайерз» был автоматически продлён на год.

Однако после возвращения из армии Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА до середины 2025 года несмотря на то что у него имеется действующий контракт с клубом НХЛ.

источник: Чемпионат.com
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