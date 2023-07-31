The Athletic включил контракты россиян в топ-3 худших соглашений «Вашингтона»

The Athletic проанализировал контракты игроков «Вашингтона» перед стартом нового сезона НХЛ.

Обозреватель издания Дом Лущишин подсчитал эффективность всех соглашений хоккеистов клуба.

Отметим, что в список худших попали контракты двух российских нападающих. Третье место в антирейтинге занял договор Александра Овечкина. Его контракт с зарплатой $ 9,5 млн в сезон будет действовать ещё три года. Эффективность соглашения оценена в 21%.

На втором месте списка - контракт другого россиянина Евгения Кузнецова. Он зарабатывает $ 7,8 млн за сезон, соглашения будет действовать еще два года. Эффективность договора — 10%. Худшим контрактом признан договор с шведским хоккеистом Никласом Бекстрёмом (4%).

Топ-3 лучших контракта «Вашингтона»

нападающий Макс Пасиоретти, эффективность — 81%,

защитник Расмус Сандин - 76%

нападающий Дилан Строум — 56%.