«Локомотив» нанёс поражение «Северстали» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче в ходе предсезонного сбора.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. Игра прошла в укороченном формате: два периода по 20 минут.

В составе железнодорожников отличились Степан Никулин (14-я минута) и Даниил Тесанов (15-я). У гостей шайбу забросил Александр Петунин (28-я).

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. 2-го числа «Северсталь» примет «Сочи», на следующий день «Локомотив» сыграет дома с «Торпедо».