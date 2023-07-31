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Гашек высказался об участии российских спортсменов на соревнованиях в Чехии

Россияне и белорусы отстранены от турниров с февраля прошлого года.
31 июля 2023 17:02
автор: Глеб Шевяков

Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Доминик Гашек высказался насчёт того, что спортсмены из России получили разрешение на выступление на территорию страны, несмотря на прошлые запреты о въезде.

Текст запрещающего документа трактовали даже юристы по-разному, и люди в министерствах не могли договориться. Моё личное мнение, что это было сделано специально, чтобы интерпретировать его в соответствии с общественным настроением в зависимости от того, насколько влиятельные люди будут стоять за данным событием», – приводит слова чешского специалиста iDNES.cz.

Напомним, с весны текущего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе и на условия отсутствия связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: iDNES.cz
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