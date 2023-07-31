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В США назвали возможную дату публикации отчёта ИИХФ по делу Федотова

31 июля 2023 18:27
автор: Александр Поволоцкий

Американский журналист Джейми Баскоу поделился информацией о деле российского вратаря Ивана Федотова.

Ранее в СМИ появилась информация, что НХЛ хочет продлить контракт голкипера с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июле Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Федерации хоккея России примет решение о допуске вратаря к матчам КХЛ только после консультации с ИИХФ.

«По поводу Ивана Федотова и ЦСКА. Сборы продлялся с 1 по 3 августа на «ЦСКА-Арене». Я слышал, что завтра ожидается доклад по Федотову», — говорится в сообщении Баскоу в соцсети.

В мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Филадельфией» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Флайерз» был автоматически продлён на год.

источник: «Советский спорт»
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