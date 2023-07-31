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Кузнецов прокомментировал слухи о запросе об обмене из «Вашингтона»

В СМИ назывались клубы, в которые может перейти обладатель Кубка Стэнли.
31 июля 2023 20:27

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на информацию о запросе об обмене из клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что хоккеист может стать игроком «Бостона».

«Это не совсем так. Если честно, я сам из прессы узнал об этом. Из какого издания? Да много их. Мне постоянно скидывают фотки, то в другую команду перехожу, то ещё куда. А я в принципе сам особо и не знаю. Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, туда-сюда, какие-то происходят моменты, но у тебя эта любовь остаётся», — заявил Кузнецов в эфире телеграм-канала «Трактора».

В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 81 матч, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи.

источник: ХК «Трактор»
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