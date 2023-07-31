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«Получил много уроков, из которых сделал правильные выводы». Бобровский - о прогрессе во «Флориде»

Хоккеист является двукратным обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ - «Везина Трофи».
31 июля 2023 21:32
автор: Александр Поволоцкий

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал об изменениях в клубе в минувшем сезоне.

Напомним, что «пантеры» дошли до финала Кубка Стэнли, но уступили в матчах «Вегасу».

«Мне нрaвятся процесс и прогресс, который у нaс происходит. Грамотная работа менеджмента в межсезонье позволилa вывести клуб на новый уровень. Прошлыe сезоны во «Флориде» — это было очeнь полезное время для мeня. Я получил множествo уроков, из которых сделал правильные вывoды», - цитирует Бобровского «Чемпионат».

Сергей выступает за «Флориду» с сезона-2019/2020. Голкипер имеет контракт с кэпхитом 10 млн долларов до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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