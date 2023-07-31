«Получил много уроков, из которых сделал правильные выводы». Бобровский - о прогрессе во «Флориде»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал об изменениях в клубе в минувшем сезоне.

Напомним, что «пантеры» дошли до финала Кубка Стэнли, но уступили в матчах «Вегасу».

«Мне нрaвятся процесс и прогресс, который у нaс происходит. Грамотная работа менеджмента в межсезонье позволилa вывести клуб на новый уровень. Прошлыe сезоны во «Флориде» — это было очeнь полезное время для мeня. Я получил множествo уроков, из которых сделал правильные вывoды», - цитирует Бобровского «Чемпионат».

Сергей выступает за «Флориду» с сезона-2019/2020. Голкипер имеет контракт с кэпхитом 10 млн долларов до лета 2026 года.