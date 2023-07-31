Форвард «Вашингтона» высказался о своей игре в звене с россиянами Овечкиным и Кузнецовым 

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился мнением по поводу игры в одном звене с российскими нападающими Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

«Сложно ли играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым? Да, на тебя идёт давление, рядом два мастера, и ты должен делать всё возможное, чтобы соответствовать и помогать им как можешь», — приводит слова 22-летнего белоруса пресс-служба «Витебска».

Добавим, в минувшем сезоне Протас в составе «Вашингтона» принял участие в 58 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.