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Форвард «Вашингтона» высказался о своей игре в звене с россиянами Овечкиным и Кузнецовым 

Игрок назвал хоккеистов из России настоящими мастерами. 
31 июля 2023 23:03
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился мнением по поводу игры в одном звене с российскими нападающими Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

«Сложно ли играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым? Да, на тебя идёт давление, рядом два мастера, и ты должен делать всё возможное, чтобы соответствовать и помогать им как можешь», — приводит слова 22-летнего белоруса пресс-служба «Витебска».

Добавим, в минувшем сезоне Протас в составе «Вашингтона» принял участие в 58 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

источник: ХК «Витебск»
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