Бывший игрок «Локомотива» и «Салавата Юлаева» объявил о завершении карьеры

Финский хоккеист Сами Леписто сообщил, что завершает профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем.

«После обследования мне было рекомендовано больше не играть. Риск небольшой, но все же есть. Я очень хотел выступать за ХИФК, быть частью команды, но здоровье на первом месте, пора перевести дух и уделить время семье», — приводит слова 38-летнего защитника пресс-служба ХИФК.

Добавим, последним клубом Леписто был швейцарский «Тайгерз». Ранее он выступал в составе ярославского «Локомотива», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева». Всего за карьеру в КХЛ он принял участие в 466 играх, забросил 54 шайбы и отдал 161 результативную передачу.