Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт, сообщает ТАСС.

По данным источника, следующим шагом хоккеиста будет получение спортивного гражданства.

27 июля президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданство Менеллу.

В минувшем сезоне Менелл провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Защитник набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11». В Кубке Гагарина новоиспеченный россиянин сыграл шесть матчей и отдал три голевые передачи.