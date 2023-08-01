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Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Известен следующий шаг хоккеиста.
Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт
01 августа 2023 18:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт, сообщает ТАСС.

По данным источника, следующим шагом хоккеиста будет получение спортивного гражданства.

27 июля президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданство Менеллу.

В минувшем сезоне Менелл провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ. Защитник набрал 24 (2+22) очка при показателе полезности «+11». В Кубке Гагарина новоиспеченный россиянин сыграл шесть матчей и отдал три голевые передачи.

источник: ТАСС
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