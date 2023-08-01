Иван Федотов провел первую тренировку в составе ЦСКА перед началом нового сезона КХЛ

Голкипер ЦСКА Иван Федотов провёл первую тренировку с командой после возвращения в состав. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«С возвращением, Иван Федотов», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что НХЛ хочет продлить контракт голкипера с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июле Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Федерации хоккея России примет решение о допуске вратаря к матчам КХЛ только после консультации с ИИХФ.

В мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Филадельфией» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Флайерз» был автоматически продлён на год.