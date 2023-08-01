Кузнецов рассказал, как разработал новый стиль исполнения буллитов

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, как разрабатывался его фирменный стиль исполнения буллитов.

«В принципе, долго с тренером вратарей нашим разговаривали. Был один момент, когда пять-шесть раз подряд попадал в штангу. Не мог понять, почему с одной и той же точки попадал туда же. Случайно в один момент пришло, понял: чем медленнее едешь, тем удобнее контролировать бросок. Пока работает, это хорошо. Но всё равно, думаю, в какой-то момент перестанет работать», - сказал Кузнецов в стриме «Хоккей на Кинопоиске».

В прошедшем сезоне НХЛ он сыграл 81 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 12 шайб и отдал 43 результативные передачи. «Вашингтон» не отобрался в прошлом сезоне в плей-офф Кубка Стенли.

Ранее в СМИ сообщалось, что хоккеист может стать игроком «Бостона», сам Кузнецов заявляет, что ничего об этом не знает.