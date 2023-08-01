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Яков Рылов отреагировал на звание самого возрастного игрока в КХЛ

Спортсмену 38 лет.
01 августа 2023 21:45
автор: Александр Кожевников

Защитник «Амура» Яков Рылов прокомментировал тот факт, что является самым возрастным игроком КХЛ.

«Получается осознать, то что я — самый возрастной игрок лиги? Такое со мной впервые. Не скажу, что ощущения плохие. Хорошо, что мы ещё играем! Посмотрим, как на льду этот статус будет отражаться.

Когда 38-летний хоккеист – самый возрастной в лиге это хорошие новости или плохие? Омолаживается лига! Зарипову было 42 года, Кошечкину – 40. Теперь планка понизилась», - приводит слова Рылова официальный сайт КХЛ.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Рылов принял участие в 27 встречах, набрав в них 4(3+1) очка.

источник: КХЛ
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