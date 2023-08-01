ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Владимир Тарасенко прокомментировал свой переход в «Оттаву Сенаторз»

Россиянин продолжит карьеру в канадском клубе НХЛ.
01 августа 2023 23:52
автор: Александр Кожевников

Российский нападающий Владимир Тарасенко прокомментировал свой переход в «Оттаву Сенаторз».

«Это отличная молодая команда. Они хотят победить. Эта сделка по моим ощущениям - лучший для меня вариант. Обсуждая с игроками, я увидел, что они очень близки друг другу, это важно. Я хочу чувствовать себя комфортно, приезжая на арену, чтобы быть в лучшей форме.

В прошлом году команда выиграла много игр, хоть и не попала в плей-офф. Я могу поделиться с клубом своим опытом, надеюсь, мы сможем выиграть больше матчей и попасть в розыгрыш Кубка Стэнли», - приводит слова Тарасенко RDS.

источник: RDS
Дмитрий Орлов впервые вышел на тренировку в форме «Каролины». Фото
Спортсмен перебрался в «Харрикейнз» в нынешнее межсезонье.
01.08.2023 22:55
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Яков Рылов отреагировал на звание самого возрастного игрока в КХЛ
Спортсмену 38 лет.
01.08.2023 21:45
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Кузнецов рассказал, как разработал новый стиль исполнения буллитов
Российский хоккеист оставил след в НХЛ.
01.08.2023 20:32
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Иван Федотов провёл первую тренировку в составе ЦСКА перед началом нового сезона КХЛ
Иван Федотов провёл первую тренировку в составе ЦСКА перед началом нового сезона КХЛ
Игрок остаётся в Москве.
01.08.2023 18:46
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт
Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт
Известен следующий шаг хоккеиста.
01.08.2023 18:45
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кузнецов уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ: дело времени
Легенде российского хоккея осталось забросить 72 шайбы.
01.08.2023 17:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Бывший игрок «Локомотива» и «Салавата Юлаева» объявил о завершении карьеры
У хоккеиста обнаружились проблемы с сердцем.
01.08.2023 16:49
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Включайся в «Великую погоню» и раздели гонку за рекордом в компании с Александром Овечкиным
Включайся в «Великую погоню» и раздели гонку за рекордом в компании с Александром Овечкиным
Компания FONBET вместе с Александром Овечкиным проведут закрытое мероприятие в честь запуска проекта.
01.08.2023 11:12
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Форвард «Вашингтона» высказался о своей игре в звене с россиянами Овечкиным и Кузнецовым 
Игрок назвал хоккеистов из России настоящими мастерами. 
31.07.2023 23:03
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.