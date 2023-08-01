Российский нападающий Владимир Тарасенко прокомментировал свой переход в «Оттаву Сенаторз».

«Это отличная молодая команда. Они хотят победить. Эта сделка по моим ощущениям - лучший для меня вариант. Обсуждая с игроками, я увидел, что они очень близки друг другу, это важно. Я хочу чувствовать себя комфортно, приезжая на арену, чтобы быть в лучшей форме.

В прошлом году команда выиграла много игр, хоть и не попала в плей-офф. Я могу поделиться с клубом своим опытом, надеюсь, мы сможем выиграть больше матчей и попасть в розыгрыш Кубка Стэнли», - приводит слова Тарасенко RDS.