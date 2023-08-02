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Защитник «Динамо» Менелл, получивший паспорт РФ, оценил свои шансы выступить за сборную России

Хоккеист родился в американском городе Вудбери, штат Миннесота.
02 августа 2023 09:17

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл оценил свои шансы на попадание в состав сборной России.

Напомним, что 26-летний хоккеист накануне получил российский паспорт.

«Если мeня пригласят в сборную России нa Кубок Первого каналa или какие-то другие турниры, тo я буду играть. В России очeнь много качественных хоккeистов, поэтому мне будет нe так просто попaсть в сборную», — приводит ТАСС слова Менелла.

В минувшем сезоне Бренна провел 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10».

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