Получивший российское гражданство хоккеист «Динамо» не будет отказываться от паспорта США

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл не собирается отказываться от паспорта США в связи с получением гражданства РФ.

«Я хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в США. Я надеюсь, что они приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предоставил американцу российское гражданство.

В регулярном чемпионате-2022/23 Менелл провел 44 матча, в которых набрал 24 (2+22) очка. В плей-офф Кубка Гагарина на счету защитника шесть встреч и три результативные передачи.