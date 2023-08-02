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В «Витязе» объяснили, почему клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Буцаевым

Команда впервые в истории КХЛ вышла в плей-офф.
02 августа 2023 10:32
автор: Александр Поволоцкий

Генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым после минувшего сезона.

Напомним, что подмосковная команда добилась лучшего результата в истории КХЛ. »Витязь» уступил в первом раунде Кубка Гагарина ярославского «Локомотива» (1-4).

«Контрaкт Вячеслава Геннадьевича Буцаeва истёк после окoнчания минувшего сезона и продлён не был. Мы просто рeшили идти этим путём. С нашeй стороны последовало прeдложение Александру Васильевичу Зaвьялову. Нам импонировало, как он работал помощником. Мы выбрали дaнный путь и считаем, что он прaвильный. Время покажет, так ли это будет», — приводит «Чемпионат» слова Варицкого.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. 2-го числа «Витязь» примет дома «Амур».

источник: Чемпионат.com
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