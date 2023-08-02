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«Эти деньги - все, что у нас есть». В «Витязе» рассказали, как удалось продлить канадскую звезду

Форвард принял решение остаться в команде.
02 августа 2023 11:04
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер подмосковсного «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, как продвигались переговоры с продлением контракта канадского нападающего команды Скотта Уилсона.

«Мы быстро договорились по финансовым условиям. Никакого баснословного увеличения зарплаты в его контракте не произошло, несмотря на то что он стал лучшим бомбардиром команды. Мы сразу сказали Скотту, что эти деньги – это всё, что у нас есть. И он принял наши вполне адекватные условия», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, выступает за «Витязь» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел в составе команды 65 матчей регулярного первенства, в которых набрал 39 (20+19) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе форварда пять встреч и две заброшенные шайбы.

источник: Чемпионат.com
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