«Эти деньги - все, что у нас есть». В «Витязе» рассказали, как удалось продлить канадскую звезду

Генеральный менеджер подмосковсного «Витязя» Игорь Варицкий рассказал, как продвигались переговоры с продлением контракта канадского нападающего команды Скотта Уилсона.

«Мы быстро договорились по финансовым условиям. Никакого баснословного увеличения зарплаты в его контракте не произошло, несмотря на то что он стал лучшим бомбардиром команды. Мы сразу сказали Скотту, что эти деньги – это всё, что у нас есть. И он принял наши вполне адекватные условия», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, выступает за «Витязь» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел в составе команды 65 матчей регулярного первенства, в которых набрал 39 (20+19) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе форварда пять встреч и две заброшенные шайбы.