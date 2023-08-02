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Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал свое будущее в сборной России

Национальная команда временно отстранена от международных соревнований.
02 августа 2023 13:22
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался относительно своей работы в сборной России.

Напомним, что специалист занимал в национальной команде пост ассистента Алексея Жамнова, который покинул свою должность.

«У меня отношения с Жамновым, а не со сборной. Если Алексей Юрьевич будет работать в сборной и захочет видеть меня в штабе, то я на это предложение с радостью откликнусь. Есть ли у меня контракт с ФХР? Нет,» — цитирует Кудашова Sport24.

Сборная России под руководством Жамнова завоевала серебряные медали на ОИ-2022 в Пекине.

источник: Sport24.ru
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