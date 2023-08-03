ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ротенберг прокомментировал планы ФХР развивать хоккей в Африке

«Это не популизм, а проект на 20 лет».
03 августа 2023 11:03
автор: Виталий Овсянников

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, также занимающий пост главного тренера ХК СКА, поделился комментарием о проекте развития хоккея в некоторых африканских государствах и в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

По его мнению, российских специалистов не затруднит взять пятилетних детей из африканских стран и начать с ними работать. Ротенберг вспомнил, что у ФНХ уже был аналогичный опыт с Китаем и Узбекистаном, который закончился успешно.

Также Роман заявляет, что климатические условия в Бразилии, Индии и ЮАР позволяют построить крытый каток, на котором можно без проблем создать хоккейную секцию.

«Это проект не одного дня, а долгосрочный — лет на 20. Это не популизм, никто не хочет на этой ситуации хайповать, мы хотим начать кропотливо работать. И через 20 лет мы увидим этих детей из стран БРИКС, которые на высоком уровне будут играть в хоккей», — цитирует Ротенберга ТАСС.

источник: ТАСС
Канадский хоккеист рассказал, как принял решение перейти в клуб КХЛ
Ранее игрок присоединился к «Трактору».
03.08.2023 11:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной США Райли Барбером
Он играл за «Вашингтон», «Монреаль» и «Детройт».
03.08.2023 11:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стали известны траты «Трактора» на зарплаты игроков
Антон Бурдасов — самый высокооплачиваемый в команде.
02.08.2023 17:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА расстанется с Прохоркиным
Игрок покинет клуб.
02.08.2023 17:36
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Адмирал» расторг контракт с нападающим Буцаевым
Хоккеист является сыном олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева.
02.08.2023 14:25
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Динамо» Кудашов прокомментировал своё будущее в сборной России
Национальная команда временно отстранена от международных соревнований.
02.08.2023 13:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Эти деньги — всё, что у нас есть». В «Витязе» рассказали, как удалось продлить канадскую звезду
Форвард принял решение остаться в команде.
02.08.2023 11:04
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В «Витязе» объяснили, почему клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Буцаевым
Команда впервые в истории КХЛ вышла в плей-офф.
02.08.2023 10:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Получивший российское гражданство хоккеист «Динамо» не будет отказываться от паспорта США
Получивший российское гражданство хоккеист «Динамо» не будет отказываться от паспорта США
Игрок собирается жить на две страны.
02.08.2023 09:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.