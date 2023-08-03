Ротенберг прокомментировал планы ФХР развивать хоккей в Африке

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, также занимающий пост главного тренера ХК СКА, поделился комментарием о проекте развития хоккея в некоторых африканских государствах и в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

По его мнению, российских специалистов не затруднит взять пятилетних детей из африканских стран и начать с ними работать. Ротенберг вспомнил, что у ФНХ уже был аналогичный опыт с Китаем и Узбекистаном, который закончился успешно.

Также Роман заявляет, что климатические условия в Бразилии, Индии и ЮАР позволяют построить крытый каток, на котором можно без проблем создать хоккейную секцию.

«Это проект не одного дня, а долгосрочный — лет на 20. Это не популизм, никто не хочет на этой ситуации хайповать, мы хотим начать кропотливо работать. И через 20 лет мы увидим этих детей из стран БРИКС, которые на высоком уровне будут играть в хоккей», — цитирует Ротенберга ТАСС.