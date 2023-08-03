«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной США Райли Барбером

Сегодня, 3 августа, пресс-служба ХК «Барыс» объявила о том, что казахстанский клуб заключил контракт с 29-летним американским форвардом Райли Барбером.

Соглашение рассчитано до один сезон.

Всю карьеру форвард сборной США провёл в североамериканских лигах. На его счету всего 16 матчей в НХЛ. Три игры он провел в «Вашингтоне», девять в «Монреале» и четыре в «Детройте».

Зато в рамках АХЛ он провёл более 430 матчей. В 2022 году принял участие в чемпионате мира в составе американской сборной.

В прошлом сезоне он играл за клуб «Техас Старз». За 69 матчей он забил 32 гола и оформил 32 результативные передачи.