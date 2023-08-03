Канадский хоккеист рассказал, как принял решение перейти в клуб КХЛ

Новый вратарь «Трактора» Закари Фукале признался, что советовался со многими хоккеистами перед подписанием контракта с челябинской командой.

«Я говорил с массой разных людей и только потом принял окончательное решение. Когда был в «Вашингтоне», то немного пообщался с Евгением Кузнецовым. В «Херши» обсуждал разные вопросы с Алексеем Протасом, который несколько лет отыграл в КХЛ за минское «Динамо», Богданом Тринеевым, Франсисом Паре и Филиппом Майе», приводит слова 28-летнего канадца «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Фукале заключил контракт с «Трактором» в нынешнее межсезонье. Ранее он выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Херши Беарс» и «Чикаго Вулвз». В минувшем сезоне в АХЛ он принял участие в 37 матчах.