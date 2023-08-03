17-летний российский хоккеист умер после укуса клеща

Игрок молодежной команды по хоккею с мячом «Кузбасс» Евгений Хвалько умер в возрасте 17 лет.

«Причиной смерти стали осложнения вызванные клещевым энцефалитом. Хоккейный клуб «Кузбасс» и болельщики выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения, мы скорбим вместе с вами!» - говорит в сообщении пресс-службы «Кузбасса».

Погибший является сыном экс-игрока сборных России и Беларуси, в настоящий момент тренера Евгения Хвалько-старшего. Хвалько-младший в апреле вместе с «Кузбассом» стал чемпионом России среди юниоров.