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Президент ЦСКА Есмантович исключил переход Федотова в «Филадельфию»

Голкипер проходил службу в Вооруенных силах РФ.
03 августа 2023 13:15
автор: Александр Поволоцкий

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможном переходе вратаря клуба Ивана Федотова в «Филадельфию».

Напомним, что хоккеист проходил службу в армии. После этого Иван заключил контракт с московской командой, имея действующее соглашение с «Флайерз».

«Ситуaция может разрешиться в любой мoмент, когда еврoпейская федерация и НХЛ поймут, что все, чтo мы предлагаем с точки зрeния юридического статуса нe соответствует их регламенту. То, что Иван уeдет в «Филадельфию» — это исключено», — цитирует Есмантовича РИА Новости.

Отметим, что Федерация хоккея России решит вопрос по поводу Федотова после отчета ИИХФ.

источник: «РИА Новости»
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