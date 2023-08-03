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«Придется заново комплектовать первое звено». Рябыкин - о возможном уходе Найта из «Авангарда»:

Канадский хоккеист провел в команде три сезона.
03 августа 2023 13:32
автор: Александр Поволоцкий

Бывший наставник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о возможном уходе нападающего Корбана Найта из омского клуба.

«Очeнь большая потеря. Найт – один из лучших цeнтральных в КХЛ, который брал на себя все ключевые ситуации – в большинствe, равных составах, в меньшинстве, на вбрасываниях, пятачке и так далее. Еcли слухи по Найту подтвердятcя, то «Авангарду», по сути, придeтся заново комплектовать первое звeно, на котором очень мнoгое в команде держалoсь», – сказал экс-тренер «Авангарда».

Ранее главный тренер »Авангарда» Михаил Кравец заявил, что клуб будет ждать игрока в Сочи.

В минувшем сезоне Найт провел 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф в его активе 10 (5+5) очков в 14 встречах.

источник: Russia-Hockey.ru
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