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Федотов прокомментировал ситуацию с контрактом ЦСКА

«Это не моя забота, я занимаюсь своим делом».
03 августа 2023 13:49
автор: Виталий Овсянников

26-летний российский хоккеист Иван Федотов, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, прокомментировал скандальную ситуацию с контрактным соглашением со столичными армейцами.

«Как удаётся абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лёд, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу в интернет, не читаю лишнюю информацию. Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя», – цитирует Федотова издание ТАСС.

Напомним, 1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Руководство НХЛ недовольно этим решением, так как оно нарушает действующий контракт голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Флайерз» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Филадельфией» был автоматически продлён на год.

источник: ТАСС
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