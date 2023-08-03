Федотов прокомментировал ситуацию с контрактом ЦСКА

26-летний российский хоккеист Иван Федотов, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, прокомментировал скандальную ситуацию с контрактным соглашением со столичными армейцами.

«Как удаётся абстрагироваться от шумихи по контракту? Просто выхожу на лёд, занимаюсь своим делом, больше провожу времени на арене, не захожу в интернет, не читаю лишнюю информацию. Это не моя забота, моя задача – быть в порядке. Каждый занимается своим делом, у агента своя деятельность, у меня – своя», – цитирует Федотова издание ТАСС.

Напомним, 1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. Руководство НХЛ недовольно этим решением, так как оно нарушает действующий контракт голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года голкипер подписал соглашение с «Флайерз» на один год, однако вскоре был задержан и направлен на прохождение службы в ВМФ России. В связи с этим его контракт с «Филадельфией» был автоматически продлён на год.