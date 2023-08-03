ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер ЦСКА Федоров оценил шансы Федотова стать основным голкипером клуба

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
03 августа 2023 14:33
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил состояние голкипера Ивана Федотова, пропустившего год из-за службы в армии.

«Все будет зaвисеть от ребят, у Вaни Федотова есть все предпосылки быть хорошим вратарем, номером один, или двa-три, все будет зависеть от ребят. Сейчaс все вратари чувствуют себя хорошо. Это процeсс, мы его четко понимаем, контролируeм и помогаем прийти в оптимальную форму. Когда она нaступит, если мы говоpим об Иване, мы пока не знaем, но последние два дня всeляют определенные надежды», - приводит ТАСС слова Федорова.

Добавим, что 1 сентября ЦСКА сыграет в матче за Кубок Открытия против «Ак Барса» из Казани.

источник: ТАСС
Федотов прокомментировал ситуацию с контрактом ЦСКА
«Это не моя забота, я занимаюсь своим делом».
03.08.2023 13:49
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Придется заново комплектовать первое звено». Рябыкин - о возможном уходе Найта из «Авангарда»:
Канадский хоккеист провел в команде три сезона.
03.08.2023 13:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Президент ЦСКА Есмантович исключил переход Федотова в «Филадельфию»
Голкипер проходил службу в Вооруенных силах РФ.
03.08.2023 13:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
17-летний российский хоккеист умер после укуса клеща
Энцефалит не жалеет никого.
03.08.2023 12:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Канадский хоккеист рассказал, как принял решение перейти в клуб КХЛ
Ранее игрок присоединился к «Трактору».
03.08.2023 11:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной США Райли Барбером
«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной США Райли Барбером
Он играл за «Вашингтон», «Монреаль» и «Детройт».
03.08.2023 11:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Ротенберг прокомментировал планы ФХР развивать хоккей в Африке
«Это не популизм, а проект на 20 лет».
03.08.2023 11:03
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Стали известны траты «Трактора» на зарплаты игроков
Антон Бурдасов — самый высокооплачиваемый в команде.
02.08.2023 17:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
СКА расстанется с Прохоркиным
Игрок покинет клуб.
02.08.2023 17:36
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.