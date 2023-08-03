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Президент ЦСКА Есмантович высказался о натурализации хоккеистов

03 августа 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о тенденции натурализации хоккеистов, выступающих в КХЛ.

Напомним, что на днях российский паспорт получил защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл.

«Я очень спокойно отношусь к натурализации. Если это волеизъявление человека — играть в нашей стране, то почему бы и нет? Вы должны понимать, что инициатива таких вещей должна исходить не от клубов, а от самих людей», — приводят «РИА Новости» слова Есмантовича.

Гражданство РФ также планируют получить форвард СКА Брендан Лайпсик, нападающий «Лады» Остап Сафин и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

источник: «РИА Новости»
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