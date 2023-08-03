ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Адмирал» победил СКА в первом предсезонном матче

Игра состоялась в Сочи в рамках турнира Sochi Hockey Open.
03 августа 2023 17:28
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Адмирала» победили СКА в первом предсезонном матче, состоявшимся в рамках турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Счет в матче открыли армейцы из Санкт-Петербурга. Сначала Иван Демидов открыл счет (13-я минута), а затем Матвей Мичков на 17-й минут удвоил преимущество.

У «Адмирала» шайбы на счету Колби Уильямса (36-я) минута и Алексея Соловьева (48). Победу «Адмиралу» принесла шайба, заброшенная Прохором Корбитом на 46-й секунде овертайма.

источник: «Советский спорт»
Быков прокомментировал слова Медведевой о ее вкладе в победу хоккейной сборной России на ОИ-2018
Спортсменка отстаивала команду перед членами МОК.
03.08.2023 17:35
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Президент ЦСКА Есмантович высказался о натурализации хоккеистов
03.08.2023 15:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер ЦСКА Федоров оценил шансы Федотова стать основным голкипером клуба
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
03.08.2023 14:33
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Федотов прокомментировал ситуацию с контрактом ЦСКА
«Это не моя забота, я занимаюсь своим делом».
03.08.2023 13:49
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
«Придется заново комплектовать первое звено». Рябыкин - о возможном уходе Найта из «Авангарда»:
Канадский хоккеист провел в команде три сезона.
03.08.2023 13:32
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Президент ЦСКА Есмантович исключил переход Федотова в «Филадельфию»
Голкипер проходил службу в Вооруенных силах РФ.
03.08.2023 13:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
17-летний российский хоккеист умер после укуса клеща
Энцефалит не жалеет никого.
03.08.2023 12:17
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Канадский хоккеист рассказал, как принял решение перейти в клуб КХЛ
Ранее игрок присоединился к «Трактору».
03.08.2023 11:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной США Райли Барбером
«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной США Райли Барбером
Он играл за «Вашингтон», «Монреаль» и «Детройт».
03.08.2023 11:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.