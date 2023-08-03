«Адмирал» победил СКА в первом предсезонном матче

Хоккеисты «Адмирала» победили СКА в первом предсезонном матче, состоявшимся в рамках турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Счет в матче открыли армейцы из Санкт-Петербурга. Сначала Иван Демидов открыл счет (13-я минута), а затем Матвей Мичков на 17-й минут удвоил преимущество.

У «Адмирала» шайбы на счету Колби Уильямса (36-я) минута и Алексея Соловьева (48). Победу «Адмиралу» принесла шайба, заброшенная Прохором Корбитом на 46-й секунде овертайма.