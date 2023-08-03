Быков прокомментировал слова Медведевой о ее вкладе в победу хоккейной сборной России на ОИ-2018

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков оценил вклад фигуристки Евгении Медведевой о ее вкладе в удачное выступления хоккейной сборной на Олимпиаде 2018 года.

Напомним, что команда Олега Знарка выиграла золото Игр, обыграв в финале Германию.

Медведева заявила, что внесла «немалый вклад» в то, чтобы сборная России по хоккею смогла выступить на Олимпиаде-2018. Фигуристка напомнила, что выступила спикером на закрытом саммите МОК.

«На тот момент многие известные люди спорта и политики объединились для поддержки наших спортсменов и старались помочь, большое им за это спасибо. Каждый из них старался на своём уровне оказать поддержку. То, что Евгения Медведева внесла свою лепту, не вызывает сомнений. Она имеет право гордиться этим, как и многие другие люди и функционеры, приложившие к этому свои усилия», — цитируют Быкова «РИА Новости».

Добавим, что Медведева завоевала в Пхенчхане две серебряные медали.