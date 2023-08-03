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Тренер СКА Ротенберг вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Росии

Всего в списке 34 специалиста.
03 августа 2023 18:56
автор: Александр Евграфов

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг вошел в список кандидатов на позиции старшего тренера сборной России, следует из документа, опубликованного министерством спорта РФ.

В списке отсутствует покинувший пост главного тренера в конце июня этого года Алексей Жамнов. Ранее федерация хоккея России заявила, что не планирует продлевать контракт с специалистом.

Всего в список кандидатов в мужскую сборную России входят 34 специалиста. Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года. В июле 42-летний специалист продлил контракт с петербургским клубом на пять лет.

Под его руководством СКА дважды становился финалистом Западной конференции КХЛ. Ротенберг также является главным тренером сборной «Россия 25» (средний возраст игроков не превышает 25 лет).

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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