Тренер СКА Ротенберг вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Росии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг вошел в список кандидатов на позиции старшего тренера сборной России, следует из документа, опубликованного министерством спорта РФ.

В списке отсутствует покинувший пост главного тренера в конце июня этого года Алексей Жамнов. Ранее федерация хоккея России заявила, что не планирует продлевать контракт с специалистом.

Всего в список кандидатов в мужскую сборную России входят 34 специалиста. Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года. В июле 42-летний специалист продлил контракт с петербургским клубом на пять лет.

Под его руководством СКА дважды становился финалистом Западной конференции КХЛ. Ротенберг также является главным тренером сборной «Россия 25» (средний возраст игроков не превышает 25 лет).