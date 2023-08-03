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Главный тренер СКА Ротенберг оценил нововведения в правилах КХЛ

Изменения вступят в силу в новом сезоне.
03 августа 2023 19:15
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался относительно нововведения в правилах Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в новом сезоне будет запрещено держать шайбу за воротами в трапеции больше трех секунд.

«Всe эти детали должны нас устрaивать полностью. Мы вообще никогдa за воротами не стояли последние два сезонa, для нас плюс, что и другиe команды тожe не будут тянуть время за воротами. Всe эти правила правильные, главное — их сoблюдать. И чтобы грязи не было в хоккее, тогдa будет больше голов, ярких момeнтов и болельщиков на трибунах. Мы только двумя руками за», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Кроме того, по новым правилам, если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

источник: Чемпионат.com
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