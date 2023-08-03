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Глава IIHF Тардиф рассказал, когда будет принято решение по Ивану Федотову

Обсуждение все еще продолжается.
03 августа 2023 19:26
автор: Степан Шереметьев

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, когда будет принято решение по ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Обсуждение все еще продолжается. Раньше следующей недели ничего не произойдет», - приводит слова Тардифа «Чемпионат».

Напомним, что в июне появилась информация, что соглашение россиянина с «Филадельфией», подписанное перед навалом сезона-2022/2023, было автоматически продлено на год. Несмотря на это, в июле вратарь заключил договор с ЦСКА. 31 июля стало известно, что в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Флайерз» из-за непредвиденных обстоятельств. В Федерации хоккея России при этом заявили, что примут решение о допуске Федотова к участию в КХЛ только после консультации с IIHF.

источник: Чемпионат.com
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