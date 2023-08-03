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Дубас стал генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз»

Он будет совмещать эту должность с должность руководителя отдела хоккейных операций.
03 августа 2023 21:57
автор: Александр Евграфов

Руководитель отдела хоккейных операций «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас назначен генеральным менеджером команды, в которой играет россиянин Евгений Малкин. При этом он будет две должности, сообщает пресс-служба клуба.

«Полагаю, что для команды будет лучше, если останусь в обеих должностях», - цитирует Дубаса пресс-служба.

Предыдущие пять сезонов Дубас был генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Он быстрее всех в истории команды добился 100 и 200 побед в регулярном сезоне. Для достижения этих результатов потребовалось 176 и 376 игр соответственно.

В минувшем сезоне «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки.

После этого все руководство «Питтсбурга» было отправлено в отставку.

источник: ХК «Питтсбург Пингвинз»
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