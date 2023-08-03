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«Сочи» победил сборную России на турнире Sochi Hockey Open

В овертайме и буллитах сильнее оказались хоккеисты сборной.
03 августа 2023 22:05
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Сочи» победили сборную Россию в матче турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинской команды.

У хозяев турнира отличились Борна Рендулич (12-я минута) и Кирилл Рассказов (25), в составе сборной России шайба на счету Дмитрия Бучельникова (22).

В овертайме и серии буллитов традиционных для предсезонных турниров сильнее оказались хоккеисты сборной. Гол в овертайме на счету Никиты Буруянова (63). В буллитах шайбы забросили Руслан Абросимов и Григорий Кузьмин.

источник: «Советский спорт»
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