«Сочи» победил сборную России на турнире Sochi Hockey Open

Хоккеисты «Сочи» победили сборную Россию в матче турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинской команды.

У хозяев турнира отличились Борна Рендулич (12-я минута) и Кирилл Рассказов (25), в составе сборной России шайба на счету Дмитрия Бучельникова (22).

В овертайме и серии буллитов традиционных для предсезонных турниров сильнее оказались хоккеисты сборной. Гол в овертайме на счету Никиты Буруянова (63). В буллитах шайбы забросили Руслан Абросимов и Григорий Кузьмин.