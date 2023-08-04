Ожиганов рассказал, как его и Гусева не взяли в «Динамо»: своих хватает

Защитник Игорь Ожиганов рассказал, как их с Никитой Гусевым не взяли в московское «Динамо» на заре карьеры.

«У нас было несколько вариантов, куда перейти. Вроде как одним из этих вариантов было «Динамо». Мы приехали туда на тренировку, которая была уже после завершения сезона, и нам сказали, что у них таких и своих ребят хватает. И всё», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, в следующем сезоне оба игрока будут выступать в составе бкло-голубых.

Гусев покинул СКА по ходу сезона-2022/23 после того, как его отстранили от игр плей-офф. Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры хоккеиста назывались «Спартак» и «Динамо», с которым в итоге и был заключен контракт.